هاني سلامة: «قمر هادي» مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية

قال الفنان هاني سلامة، إن مسلسل «قمر هادي» مختلف وغير مألوف على الساحة الفنية، معقبًا: «فكرة إنك تقدم حاجة مختلفة عن السائد الموجود، دي في حد ذاتها يكفيك شرف التجربة، إنك بتفكر خارج الصندوق».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن المسلسل ليس غريبًا عن المجتمع المصري، مستطردًا: «الشخصيات كلها اللي موجودة في المسلسل مصرية جدًا، والعلاقات كلها حقيقية جدًا وبتشوفها في حياتك».



وأوضح أن كيفية تناول هذه الشخصيات داخل المسلسل، هي التي شهدت اختلافًا عن السائد، مضيفًا: «إحنا بنعمل مسلسل فيه عنصر تشويق، لكن مش هتحس إنه مسلسل خواجة في حواديته».



يذكر أن مسلسل «قمر هادي» والمعروض خلال موسم شهر رمضان الماضي، من بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وهادي الجيار وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.