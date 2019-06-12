الرئيس الإيراني: لن نبدأ حربا ضد أي بلد ولكن سنرد بكل حزم على أي عدوان ضدنا

أكد الرئيس الايراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تكون البادئة بأي حرب على أي بلد بما فيها أمريكا، ولكنها سترد بكل حزم على أي عدوان.

صرح بذلك حسن روحاني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية الى طهران تستغرق يومين،بحسب وكالة أنباء فارس .

وقال روحاني: "بحثنا اليوم خلال الاجتماع الخاص، وكذلك خلال الاجتماع بين الوفدين، بشأن القضايا والعلاقات بين البلدين، بما فيها استثمارات اليابان في منطقة جنوب ايران وخاصة ميناء جابهار وسواحل مكران، والرغبة بالاستمرار في شراء النفط من ايران، وكذلك تسوية القضايا المالية، فضلا عن العلاقات العلمية والثقافية، الامر الذي من شأنه ان يضمن تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "فضلا عن القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية، أجرينا محادثات كذلك بشأن الامن في المنطقة وإزالة التوتر، كما يسرنا ان يولي كلا البلدين اهمية كبرى للاستقرار والامن في المنطقة".

وتابع: لقد قلت للسيد رئيس الوزراء (الياباني) اننا لن نبدأ أي حرب في المنطقة حتى ضد أميركا، ولكن اذا اراد أحد ان يبدأ حربا ضدنا، فإننا سنرد بكل حزم".

وأعرب روحاني عن سروره لان رئيس الوزراء الياباني اعلن استمراره في دعم الاتفاق النووي، ويرى ان هذا الاتفاق يحظى بالاهمية للمنطقة والعالم.

تأتي زيارة آبي التي تستغرق يومين وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة، بسبب تشديد الأخيرة العقوبات على الأولى بما في ذلك صادرات النفط الإيرانية،عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام، وتهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 40%من امدادات النفط العالمية.