مستشار وزير الخارجية الألماني يُطلع الحكومة الأمريكية على نتائج زيارة إيران

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عقب زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإيران أول أمس الاثنين، توجه مدير القسم السياسي في الوزارة والمستشار المقرب للوزير، ينز بولتنر، إلى واشنطن ليُطلع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء على نتائج المحادثات في طهران.

وكان ماس التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إطار جهود الحفاظ على الاتفاق النووي المثير للجدل مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وشدد العقوبات على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين.

وزادت هذه الخطوة من الضغوط الاقتصادية على طهران وأوقعت البلدان الأوروبية الحريصة على دعم الاتفاق في مأزق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ أيضا في الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي، مستشهدا بخروج الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها.

وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق - الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا - لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأمريكية.

ولم تسفر زيارة ماس لإيران عن نتائج محددة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، عقب الزيارة إن بلادها ستواصل سياسة "الضغط لأقصى درجة".

وتوجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم إلى إيران في زيارة تستغرق يومين للتوسط في النزاع بين طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد آبي، الذي سيصبح أول رئيس وزراء لليابان يزور إيران منذ 41 عاما، محادثات اليوم مع الرئيس الإيراني، والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي غدا، حسبما أعلنت الحكومة.

وقبل مغادرة البلاد أجرى آبي تنسيقا للزيارة عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.