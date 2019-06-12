الكويت: الاعتداء على مطار أبها تصعيد خطير ويقوض جهود التوصل إلى حل سياسي

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت "للاعتداء الإجرامي" الذي تعرض له مطار أبها السعودي اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزارة القول إن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في وقت سابق اليوم أن 26 مدنيا أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الاستهداف.