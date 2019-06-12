محمد ممدوح: أحتاج للنوم بعد انتهاء التصوير للخروج من أي شخصية أجسدها

تحدث الفنان محمد ممدوح، عن كيفية إعداده للأدوار التي يقدمها بالأعمال الفنية، قائلًا إنه يحضر جيدًا للشخصية ومذاكرتها كما متفق عليها مع مخرج العمل.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أنه للخروج من أي شخصية يجسدها يحتاج فقط للنوم بعد انتهاء التصوير.



وعما إذا كان يعاني من امتزاج الشخصيات التي يجسدها مع شخصيته الحقيقية لبرهة من الوقت حتى الخروج منها، قال: «صراحة أنا مباخدش بالي، أنا بحضر الشخصية وبشتغلها وسواء كانت ليها مساوئ ولا لا أنا بحب أحتفظ بالحاجات دي لنفسي وبتعايش معاها».



جدير بالذكر أن النجم محمد ممدوح، قدم مسلسل «قابيل» ضمن السباق الرمضاني الماضي، مع كل من محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، فاطمة ناصر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وإخراج كريم الشناوي.