كاتب لبناني: مصر هزمت مؤامرات الإخوان والإرهاب بفضل وعي شعبها وقيادتها

قال الكاتب الصحفي اللبناني يحيى أحمد الكعكي، إن مصر استطاعت أن تهزم الإرهاب ومؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية، ومخططاتها المعادية للدولة والمجتمع، بفضل يقظة ووعي الشعب المصري والقيادة السياسية القوية القادرة وجهود القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الأمنية المتخصصة التي تعتمد التحليل العلمي الدقيق.

وذكر الكاتب – في مقال بعنوان "مصر تهزم حروب الجيل الرابع" بصحيفة "الشرق" اللبنانية في عددها الصادر اليوم – أنه في أقل من 5 أعوام، تمكنت مصر من التغلب على مخططات إقليمية واستخباراتية، كانت تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وإنهاكها وجعلها تتآكل ببطء وتحويلها إلى دولة هشة فاشلة بعد تفتيت مؤسساتها بالكامل لخدمة مصالح وتنفيذ إرادة من يحركون هذه الحروب.

وأكد أن مؤسسات الدولة المصرية، القوية والمتخصصة، تمثل "صمام الأمان" الذي استطاعت مصر أن تحافظ من خلالها على أمنها القومي وقرارها السيادي الوطني الذي يُصنع في البيت المصري وليس في أي بيت آخر.

واستعرض الكاتب أساليب "حروب الجيل الرابع" التي تعرضت لها مصر بهدف ضرب استقرارها، ومن بينها الاعتداء على المنشآت العامة تحت ستار التظاهرات السلمية وتحويلها إلى مسار العنف، والإرهاب بحجج تاريخية ودينية، واستخدام الحرب النفسية المتطورة عبر فضائيات ممولة وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب، واللجواء إلى حروب العصابات والتفجيرات، واستخدام بعض منظمات المجتمع المدني، والعمل على إنشاء قواعد إرهابية.

وأوضح أن نجاح مصر وانتصارها على هذه المخططات والمؤامرات لم يقتصر على الداخل المصري، بل تعداه إلى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والدول الكبرى.