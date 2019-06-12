سفيرة فنلندا تزور تربية عين شمس وتتفقد مسرح ومكتبة الكلية

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استقبل الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، سفيرة فنلندا بالقاهرة لورا كانسيكاس ديبريس؛ تمهيدا لعقد مشروع دولي مشترك بين الكلية والكليات المناظرة بالجامعات الفنلندية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعاون أخرى مقترحة وعرضها على رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت.

حضر اللقاء الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عجوة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي ومستشار العميد للعلاقات الدولية.

وأجرت سفيرة فنلندا والوفد المرافق جولة تفقدت خلالها مدرجات ومباني ومرافق الكلية، كما تفقدت المعامل وقاعات المحاضرات ومسرح ومكتبة الكلية.

وأهدى كلية التربية درع التميز للسفيرة تقديرًا لها.