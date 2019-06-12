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كندا تؤكد إطلاق سراح الكنديتين المختطفتين في غانا وتطالب مواطنيها بتوخي الحذر

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:30 م

أكدت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح المواطنتين الكنديتين اللتين تم اختطافهما الأسبوع الماضي في غانا، موجهة الشكر للحكومة الغانية على التعاون الذي بذلته في هذا الإطار، مطالبة مواطنيها بتوخي أقصى درجات الحذر بسبب ارتفاع معدل الجرائم.

وقال متحدث باسم الخارجية الكندية -في بيان- إن الحكومة سعيدة لتأكيد إطلاق سراح الكنديتين اللتين اختطفتا في غانا وتتوجه بالشكر لحكومة غانا على تعاونها في حل هذه القضية.

وتم الانتهاء من عملية إنقاذ الفتاتين في وقت مبكر اليوم في منطقة أشانتي جنوب وسط البلاد، الواقعة في الحزام المركزي للدولة الأفريقية، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

يذكر أنه تم اختطاف الفتاتين، تتراوح أعمارهن بين 19 و 20 عاما، في نادي كوماسي الملكي للجولف يوم الرابع من يونيو الجاري.

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