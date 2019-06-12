افتتاح المركز «الألماني - العراقي» للوظائف والهجرة في بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح اليوم الأربعاء، في بغداد المركز الألماني- العراقي للوظائف والهجرة وإعادة الادماج/ Gmac/.

وذكر بيان لوزارة التخطيط أن وزير التخطيط صباح نوري الدليمي اجتمع اليوم مع وكيل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ايگر ييغر لبحث "الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالتعاون في المشاريع الاستثمارية المتعددة من خلال المنح والقروض الميسرة التي تقدمها ألمانيا وافتتاح المركز الألماني - العراقي للوظائف والهجرة واعادة الادماج Gmac".

وأضاف البيان أن "المركز الألماني - العراقي سيختص بإعادة دمج العراقيين العائدين طوعا من ألمانيا عبر تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم ضمن مشاريع الاتفاق بين الجانبين العراقي والالماني".

وحضر افتتاح المركز الألماني- العراقي لإعادة دمج العراقيين العائدين طوعا من ألمانيا وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء والوكيل الفني لوزارة العمل وممثلين عن منظمة الهجرة الدولية Iom.