المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بتكثيف جهودها لتعزيز منطقة اليورو

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تكثيف جهودها لتعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة" اليورو"، وذلك بعد إجراء تقييم للجهود التي تم تنفذها على مدار الخمسة أعوام الماضية.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد قدموا في يونيو 2015 خطة مؤلفة من ثلاث مراحل لتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي بحلول عام 2015. مع ذلك، واجهت جهود تحقيق تقدم عراقيل بسبب تردد بعض الدول الأعضاء إزاء تجميع الأصول المالية والمخاطرة بتحمل تكلفة إسراف الدول الأخرى.

وقال رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر، اليوم، "لقد تم تحقيق الكثير، ولكن مازال أمامنا الكثير لتحقيقه"، مضيفا " الأمر يتعلق بإيجاد وظائف وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية لمواطنينا. الأمر يتعلق بحماية الاستقرار ومرونة اقتصادياتنا".

وتأتي هذه التعليقات قبل اجتماع لوزارة مالية دول منطقة اليورو غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يناقشوا تفاصيل أحد المقترحات الأكثر جدلا وهو موازنة جديدة لمنطقة اليورو.