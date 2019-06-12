جوجل تعتزم إنتاج هاتف ذكى بسعر 20 دولارا

أعلنت شركة «جوجل» الأمريكية، أمس الثلاثاء، اعتزامها إنتاج هاتف ذكى بسعر 20 دولارا، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بالمساهمة فى نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية فى العالم.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية للأنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.

وأضاف «سيرف»، أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض السعر، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكن من ربط الناس بشبكة الإنترنت، فى تلك المناطق.

وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت لا توجد فقط فى إفريقيا، بل حتى فى الولايات المتحدة، التى يواجه 15 بالمائة من سكانها، نفس المشكلة.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة أخيرا، سيتمكن كل فرد بالغ فى العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.

ودعى نفس التقرير، إلى الحذر من مشاكل التعدى على الخصوصية، والمحتويات غير المرغوبة، التى تصاحب تطور التكنولوجيا الرقمية.