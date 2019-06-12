السعودية تطالب بزيادة الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي

طالبت السعودية المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي، وعدم تمكينها من تطوير تقنيات تستخدم في الأغراض العسكرية ونزعتها التوسعية.

ودعت السعودية- في كلمتها أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا المنعقدة في الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومفتشي الوكالة إلى كشف المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخل إيران للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها إيران للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، وتلك التي قد تستهدف أمن وشعوب دول المنطقة.

وشدد على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تمكين إيران من تطوير تقنيات قد تستخدم في الأغراض العسكرية".

وأوضح القائم بأعمال السفارة السعودية والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا المستشار يحيى شراحيلي أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يتجاهل طبيعة نوايا إيران الحقيقية، والذي يدل عليها سلوكها العدواني تجاه دول المنطقة، نظرا لما يُشاهَد من سياستها العدائية ونزوعها نحو التوسع والهيمنة، وإجرائها عدة تجارب لصواريخها البالستية، فضلا عن تطويرها منظومات عسكرية أخرى".