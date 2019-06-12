سهولة «الإنجليزي» ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالشرقية (صور)

أعرب الآلاف من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، عن سعادتهم ورضاهم عن مستوى امتحان اللغة الإنجليزية، وذلك في اليوم الثالث لامتحانات نهاية العام.

وحرص عدد من أولياء الأمور ممن كانوا ينتظرون أبنائهم أمام اللجان، على احتضان أبنائهم فور خروجهم والاطمئنان على سهولة الامتحان، وسط مشاهد مليئة بالفرح والسعادة لسهولة مستوى الامتحان.

وأدى 44 ألف و584 طالب وطالبة امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة، في مادة اللغة الإنجليزية، موزعين على 122 لجنة امتحان بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما انتظمت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وجرى تعزيز الخدمات الأمنية، فيما تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة ورصد أية شكاوي، فضلا عن تأمين عملية استلام المظاريف وتوزيعها على رؤساء اللجان، مع التشديد على وضع خدمات مكثفة على كل لجنة.