تايوان تدعم الاحتجاجات في هونج كونج ضد مشروع قانون حول تسليم المشتبه بهم للصين

أعربت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، عن دعمها للمتظاهرين في هونج كونج الذين يحتجون ضد مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين.

وقال وزير خارجية تايوان، جوزف وو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أقف جنبا إلى جنب مع مئات الآلاف في هونج كونج، الذين يتصدون لمشروع قانون التسليم. من فضلكم أعلموا أنكم لستم وحدكم. تايوان معكم! إرادة الشعب ستسود!".

ومن جهة أخرى، احتج عشرات من ممثلي المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من تايبيه مقرا لها، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة "أطباء بلا حدود" خارج المكتب الاقتصادي والتجاري والثقافي لهونج كونج وسط تايبيه.

وقال الأمين العام لرابطة تايوان لحقوق الإنسان، تشيو إي-لينج: "لا أحد في العالم يؤمن بتعهدات السكرتير التنفيذي لهونج كونج، كاري لام بأن ضمانات حقوق الإنسان ستُضاف إلى مشروع القانون الجديد".

وذكر سيدريك الفياني، رئيس مكتب منظمة أطباء بلا حدود في شرق آسيا: "أنه تهديد كبير للسكان وللزائرين في هونج كونج، من بينهم الصحفيون ومصادرهم".

وكان آلاف المتظاهرين قد تجمعوا في هونج كونج أمام مقر الحكومة صباح اليوم الأربعاء قبيل نقاش مقرر حول مشروع القانون المثير للجدل.

ومع حلول الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، أغلقت الحشود الطرق الرئيسية أمام المجلس التشريعي، وذلك بعد أيام من خروج نحو مليون شخص للشوارع احتجاجا على القانون المقترح.

وأعلنت أكثر من 1000 مؤسسة ومحل تجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستغلق أبوابها ليتظاهر أصحابها أمام المجلس التشريعي، حيث سيتم التصويت على التشريع بنسخته الثانية.