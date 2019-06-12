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النرويج تعلن إمكانية تسلمها غواصات ألمانية اعتبارا من 2026

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 6:40 م

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر أن تتسلم أوسلو غواصات ألمانية من إنتاج شركة تيسنكروب اعتبارًا من عام 2026.

وأوضحت الحكومة في أوسلو أن النرويج وألمانيا تطمحان إلى الانتهاء من إعداد العقد الخاص بهذه الصفقة بحلول نهاية العام الجاري على أن يتم التوقيع عليه في النصف الأول من عام 2020.

وذكرت الحكومة النرويجية أن هذه الخطوة سبقها مراجعة مكثفة للعرض المقدم من قطاع البحرية في تيسنكروب.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزارة الدفاع الألمانية، تعتزم ألمانيا والنرويج شراء ست غواصات متطابقة، اثنتين للبحرية الألمانية وأربعا للبحرية النرويجية، وهي صفقة ضخمة لتيسنكروب.

وفي الوقت الذي أكد فيه متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الخطة الزمنية التي أعلنتها الحكومة النرويجية، رفض متحدث باسم تيسنكروب التعليق على تفاصيل هذه الخطة.


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