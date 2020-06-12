 8 إصابات بفيروس كورونا بين أفراد بعثة يوناميد في دارفور - بوابة الشروق
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8 إصابات بفيروس كورونا بين أفراد بعثة يوناميد في دارفور

الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 8:51 م

قالت بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، إن هناك 8 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم أمس، بين أفراد البعثة، بينها حالتان في كينيا وحالة واحدة لموظف محلي بالخرطوم.

وأوضحت البعثة في بيان، اليوم الجمعة- أن هناك 9 عينات من أفراد في البعثة، في انتظار ظهور نتائج فحصها، لافتة إلى أنه تم حتى الآن إجراء 20 اختبارا لأفراد من البعثة ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات مؤكدة أو مشتبه في إصابتها.

وأضافت أنه ما تزال البعثة تقدم الدعم لحكومة السودان لتعزيز استجابتها للجائحة، بناء على طلب من وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، لافتة إلى أنها ما تزال تقوم بأنشطة التواصل المجتمعي لتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات، بينما تلتزم في الوقت نفسه بموجهات تخفيف المخاطر.

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