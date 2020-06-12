شقيق راموس: لم نناقش تجديد تعاقده مع ريال مدريد

تحدث رينيه راموس، شقيق ووكيل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل قائد الفريق داخل قلعة سنتياجو برنابيو.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، حديث شقيق راموس مع راديو «ماركا» عن ملف تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد، قائلًا:" كرة القدم تتغير كثيرًا، ولكن هناك نوايا جيدة جدًا من كلا الجانبين، آمل أن يعتزل راموس في ريال مدريد، هذا همه الذي يشغله، وأفهم أنها ستكون رغبة النادي أيضًا".

وأشار:" حتى اليوم لم نتحدث عن أي شئ، ولكن لا داعي للقلق، في اللحظة التي يقرر فيها النادي سنبدأ في التحدث".

وأتم شقيق راموس حديثه عن عودة كرة القدم:" نأمل أن تعود الأمور رويدًا رويدًا للوضع الطبيعي بعد فترة طويلة، فنحن نتنفس كرة القدم، وعندما نفتقدها، يصبح الأمر أشبه بافتقادنا للهواء".