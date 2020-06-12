يختلف احتياج الإنسان للطاقة وفقا لعوامل كثيرة فى الصحة والمرض. فالطاقة أمر مهم للإنسان فى الشتاء يقاوم به البرد، أما فى الصيف فالأمر حقا يختلف، لذا فإنقاص الوزن أمر يساهم الحر فى تحقيقه بصورة غير مباشرة، إذا ما رغبنا فى ذلك. الفكرة نقلتها الدكتورة باربرا رولز وزميلها روبرت أ بارنيت فى كتاب متاح للراغبين فى إنقاص وزنهم بوسيلة سهلة تعتمد على حجم ما نأكل لا على ما يحتويه من سعرات حرارية The Volumetries weight ــ control plane. ثبات الوزن وترشيد الطاقة هدف آخر سعى إليه الباحثان أيضا لتحقيق طرفى المعادلة التى بنيت عليها الفكرة.

الإحساس بالشبع يأتى من الإحساس بالامتلاء، لذا فالاعتماد على حجم ما نأكل وقدرتنا على التحكم فى محتويات هذا الحجم من مواد غذائية عالية الفائدة قليلة السعرات يحقق لنا ما نسعى إليه من إنقاص الوزن والحصول على العناصر الغذائية المطلوبة دون زيادة فى آن واحد. غلاف الكتاب يحمل صورة واضحة المعنى لإناء كبير من حساء الخضراوات فى مواجهة قطعة صغيرة من الجاتوه عالى الدسم والسكر تزينها وردة من الكريمة الصافية.

الكتاب يدعو إلى مراجعة الطريقة التى نأكل بها ومحاولة فهم الفكرة التى سيسعى كل منا لتطبيقها بالصورة التى تروقه وترضيه.

إضافة المواد الغذائية الغنية بالماء مثل الفاكهة والخضراوات واللبن قليل الدسم إلى قائمة الطعام أمر له فعل تخفيف تركيز السعرات الحرارية التى تتراكم تحت جلد الإنسان وفى أعضاء جسمه المختلفة فى صورة دهون.

يعطى الكتاب أمثلة كثيرة ووصفات للطهو تحقق هذا الغرض مثل إضافة الخضراوات لأنواع المكرونة واللازينا خاصة الباذنجان والبروكلى والكوسة وكلها خضراوات غنية بالماء.

يضم الكتاب أيضا صفحات عديدة عن وصفات للحساء فى صور شهية مختلفة فى إشارة للحجم الكبير (الكمية) فى مقابل سعرات قليلة.

الفكرة بالقطع جيدة وتستحق التفكير فى اتباعها خاصة فى الصيف حيث الحاجة للسعرات الحرارية أقل. الاعتماد على أنواع السلطات المختلفة بعناصر غذائية متنوعة إلى جانب الحساء ثم الفواكه والخضراوات الطازجة فكرة مدهشة لمقاومة الحر والتخلص من الوزن الزائد فى آن واحد.

الواقع أنها وسيلة لإعادة التفكير فى الأنماط الغذائية غير الصحية التى يتبعها والتى تساهم فى إصابتنا بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وإصابات شرايين القلب والمخ (Gozpacho).

اخترنا من وصفات الكتاب الحساء الأندلسى (الجزباشو) الذى يقاوم به الإسبان حر الصيف، إذ يقدم باردا فى إناء فيه الفخار التقليدى، ويقال إن العرب تركوه وراءهم ضمن ما تركوا من آثار رائعة على تفاصيل الحياة اليومية فى حياة الإسبان.

يمكنك اختصار تحضير الحساء باستخدام ملعقتين من زيت الزيتون على النار فى إناء عميق، حيث يضاف إليه بصلتان مقطعتان مع عدد من فصوص الثوم وكيلو من الطماطم المقشرة المقطعة.

يقلب الخليط حتى يبدأ فى النضج فيضاف إليه بعض نقاط الصلصة الحارة وملعقتا خل.

يحضر فى الخلاط مزيج غليظ القوام من الخيار، الفلفل الملون الأحمر والأصفر، البصل الأخضر، باقة من الكسبرة الخضراء وبعض فصوص الثوم المقطعة.

يضاف عصير الخضار لما تم تجهيزه من قبل ويقلب جيدا ويحفظ فى الثلاجة ثلاث ساعات على الأقل قبل تجميله وتقديمه بالصورة التى تروقك الحساء الأندلسى طعام مختلف غير تقليدى يمنحك قدرا من المعادن والفيتامينات نستمع به دون أن يزيد وزنك إذا ما كان همك التخلص من وزن زائد. مذاق مختلف له تاريخ قد يضيف إلى استمتاعك به قيمة تخلو منها أطعمة أخرى. حجم من الفائدة قليلة الطاقة يرضيك ويدعم صحتك.