الوزراء: تشديد الإجراءات بحق السائحين القادمين من الدول ذات المعدل الوبائي العالي لكورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخذ اشتراطات كبيرة لعودة السائحين من الدول الأقل في درجة الوباء لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المدن السياحية.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الدولة ستتشدد في الإجراءات تجاه الدول ذات المعدل الوباء العالي، بناء على وزارة الصحة، بجلب شهادة الخلو من الفيروس، بتاريخ لا يقل عن 48 ساعة قبل مجيء رحلة السائح.

ولفت إلى عدم تطبيق الإجراء بحق بقية الدول؛ بسبب استهداف تنشيط القطاع السياحي وفق الضوابط التي وضعتها الدولة، قائلًا إن الضوابط تم تدريب الفنادق عليها، ونجحت فيما يخص السياحة الداخلية.

وذكر متحدث الوزراء أن الدولة قررت أن تكون التأشيرة مجانية بالنسبة للسائحين القادمين إلى المحافظات السياحية المصرية، متابعًا أن الفنادق ستتبارى في تقديم العديد من التخفيضات وعوامل الجذب السياحي في ظل التنافس مع دول أخرى لاجتذاب وعودة الحركة السياحية.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها، صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.