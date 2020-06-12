في 8 يونيو 2014، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوزه في الانتخابات على منافسه الوحيد حمدين صباحي بنسبة 96.94% من الأصوات، وخلال تلك السنوات الست التي تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 بحصوله على 97.08% من أصوات الناخبين.

خلال فترة حكمه شهدت مصر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل السيسي بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعرض "الشروق" على حلقات، جوانب مختلفة من صور التغيير والتطوير التي شهدتها المجالات الخدمية والمرفقية المختلفة وثيقة الصلة بحياة المواطنين، لتحسين أوضاعهم المعيشية، مع التركيز على المشروعات الجديدة التي انتشرت في ربوع مصر كافة، لتضع حجر الأساس للتنمية المستدامة وفق خطة مصر- 2030.

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شهد القطاع الصناعي المصري، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة بالمشروعات التنموية والخدمية للدولة، والتي تعددت بين الخدمية والسياحية والسكنية والتوظيفية، وجعلت مصر محط أنظار واهتمام العالم، لقصر المدة التي تم إنجازها فيها.

-مدينة الروبيكي العالمية

في مدينة الروبيكي العالمية للجلود، بطريق الإسماعيلية الصحراوي، نقلت منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة، والمتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، التي أشتهرت بها لأكثر من ألف سنة، فأقامت الدولة العديد من المصانع على مساحات شاسعة، تتخطى الـ 515 فدانا، المصممة على أحدث الأنظمة الإيطالية فى دباغة الجلود.

-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بدأ المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، الذي تكلل بتحويلها إلى منطقة اقتصادية عملاقة، بهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمنطقة، لتوليد الملايين من فرص العمل، وتنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.





فتأسست المنطقة الاقتصادية، من خلال مشروع تنموي عملاق لبناء 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومتر مربع، إذ تضم المنطقة موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية ومينائي غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى المناطق الصناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.





-مدينة دمياط للأثاث

أما مدينة دمياط للأثاث، فتدشن على مساحة 331 فدانا بشمال البلاد، بهدف دعم الصناعات والحرف القديمة، لتوفير مائة ألف فرصة عمل بشكل مؤقت، وثلاثين ألف فرصة بشكل دائم، وفتح بوابة التصدير للخارج.





-مشروع المثلث الذهبى

يعد مشروع المثلث الذهبى، أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم جنوب مصر، باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية، فمنطقة المثلث تضم ثروات معدنية هائلة، ومناطق سياحية واعدة، وتمتد على البحر الأحمر بطول 80 كيلومتر، أما رأس المثلث فيصل حتى ثنية نهر النيل في قنا، وتضم المساحات القابلة للإستصلاح الزراعى والمجتمعات الصناعية والعمرانية.





-مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية

أما مدينة مرغم الصناعية بالعامرية، القريبة من محافظة الإسكندرية، فتعد نواه للصناعات البلاستيكية، أقامتها وزارة التجارة والصناعة، لتكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير مئات فرص العمل للشباب وصغار المستثمرين، عن طريق تجهيز 80 فداناً وإنشاء أكثر من 200 مصنع، تم تجهيزهم وتشطيبهم.





-مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى أطراف العاصمة المصرية بمدينة العاشر من رمضان، دشنت الحكومة مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يضم حوالي 400 ورشة صناعية، مقسمة على 3 مجمعات صناعية، بهدف توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصري.



-أكبر مصنع للإسمنت بالشرق الأوسط

وعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة بني سويف، أنشأت الحكومة المصرية أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط، وفقا لمعايير البيئة الحديثة في العالم، ليضم 6 خطوط إنتاج تخدم 6 آلاف مستفيد من الإسمنت يوميا، بهدف جذب الاستثمارات إلى صعيد مصر.



-أول مصنع للنجيل الصناعي

يستهدف المشروع الأول من نوعه في مصر إلى توفير احتياجات السوق المصرية من النجيل الصناعي والسماح بتصدير الفائض للخارج، بهدف توفير المياه المستهلكة وخفض تكلفة صيانة النجيل الطبيعي.



-افتتاح المصانع

وفي مختلف محافظات الجمهورية، تم افتتاح أكثر من 600 مصنع جديد، لتنمية قطاع الصناعة والاستثمارات المصري، وتوفير 21 ألف فرصة عمل، بجانب منح حوالي 3 آلاف موافقة لإنشاء مصانع، تتيح حوالي 140 ألف فرصة عمل.



-تدريب الشباب

وإيمانا من الدولة بضرورة تدريب الشباب على مجالات الصناعة وإخراطهم في سوق العمل، نظمت عدة مصالح ومؤسسات حكومية تدريبات واسعة للشباب، فقامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتنفيذ حوالي 250 برنامج تدريبي في مجالات التدريب الفني والمهني، فضلا عن استكمال إنشاء 14 مركز تدريب مهني.

وقام مجلس التدريب الصناعي بتدريب حوالي 10 آلاف متدرباً، ووفر ما يصل إلى 20 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، بجانب توقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات عديدة منها صناعة السيارات والالكترونيات، بالتعاون مع ألمانيا والصين.