رئيس وزراء المجر يعرب عن تأييده لصندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي

صرح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه أعاد النظر بحيث أصبح يؤيد خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل صندوق التعافي الاقتصادي، والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (850 مليار دولار) بشكل مشترك.

وأضاف أنه ما زالت هناك حاجة للعمل من أجل الاتفاق على التوزيع العادل لمبالغ الصندوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان قوله خلال تصريحات إذاعية اليوم الجمعة إنه "بالرغم من أن فكرة تحمل ديون مشتركة تتناقض مع أسلوب التفكير المجري، إلا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل لمساعدة بعض دوله الأعضاء في الجنوب على وجه التحديد، حيث أنها مهددة بأعباء ديونها في أعقاب أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "لقد قررت التنازل رغم أنني ارتجف من هذه الفكرة، ولكننا هذه المرة على وجه التحديد، لابد أن نستخدم هذه الأداة".

واستطرد قائلا: "لكن لابد من توزيع الأموال بشكل عادل، فلا يمكن إغفال وسط أوروبا".