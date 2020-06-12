ألمانيا ترفع الرقابة على الحدود مع فرنسا بدءا من الثلاثاء المقبل

قررت السلطات الألمانية إلغاء الرقابة على الحدود مع فرنسا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.



وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الجمعة في مدينة بيكسباخ بولاية سارلاند المجاورة لفرنسا: "تنتهي عمليات المراقبة على الحدود بدءا من نهاية يوم الاثنين المقبل".



وأضاف المتحدث أن رؤساء مديريات الشرطة الاتحادية صوتوا على ذلك في مؤتمر عقد عن بعد اليوم الجمعة.



وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن من قبل إنهاء الرقابة الحدودية على الحدود الألمانية مع الدول المجاورة.



وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية: "نشعر بالارتياح الشديد لانتهاء الإجراءات الرقابية على الحدود وبهذا نعود خطوة أخرى للوضع العادي".



ومن المقرر ان تنتهي الرقابة على الحدود مع نهاية الأسبوع الجاري وهي رقابة تمت على مدار شهر تقريبا بصفة عشوائية.



وخلال الشهرين اللذين سبقا هذه الفترة أي منذ 16 مارس وحتى 16 مايو الماضيين كانت هناك رقابة نظامية صارمة على الممرات الحدودية مع فرنسا ولوكسيمبورج وقد ثبتت على هذه الممرات وسائل الرقابة.



وكانت ممرات صغيرة في الأغلب أغلقت خلال هذه الفترة.



وفرضت هذه الرقابة الحدودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث لم يكن مسموحا بعبور الحدود إلى ألمانيا إلا مع وجود مبرر مقنع يمكن إثبات أهميته.



وكانت الرقابة على الحدود مع لوكسمبورج ألغيت كليا وفعليا منذ 16 مارس الماضي.