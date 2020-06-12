فتيات الموتوسيكلات لتوزيع الكمامات والمعقمات المجانية فى شوارع أفغانستان

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تجوب فريشتا طالبة الهندسة شوارع العاصمة الأفغانية بدراجتها النارية لتعقم السيارات والمحلات وتوزع الكمامات والقفازات مجانا بينما تتقاضي من منظمة أهلية تعمل معها 500 أفغانى يوميا للإنفاق علي دراستها وأسرتها من 6 أفراد.

وتقول فريشتا لصحيفة الجارديان البريطانية إن المجتمع الأفغانى لم يكن يقبل أن يراها أو زميلاتها يجبن الشوارع بالدراجات النارية وكن يتعرضن للمضايقات ولكن بعد فترة إعتاد الناس الأمر وأصبحوا يدعمونه.

وتضيف فريشتا إنها بدأت عملها علي دراجتها النارية منذ نوفمبر كسائقة دليفرى لمطعم بانو للبرجر مع 40 فتاة أخري بكسب يومى 3 دولارات ونسبة من الأرباح ولكن مع إجراءات الإغلاق الخاصة بكورونا نهاية مارس توقف العمل فى المطعم ولكن مبادرة إبتكار أتاحت لها العمل من جديد للتعقيم المجانى.

ويقول فرحات وجدى مدير المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة إن لديهم أسطول تعقيم من 100 فتاة سائقة للدراجات النارية.

ويضيف فرحات إن هدفهم توسيع فرص العمل للفتيات فى المجتمع الأفغانى الذى يهيمن عليه الطابع الذكورى والفقر أيضا ما يرفع حاجة النساء لإيجاد عمل.

ويذكر أن عدد إصابات كورونا فى أفغانستان تخطي 16 ألف مع مخاوف من عدم إستيعاب النظام الطبى الأفغانى لتزايد الحالات.