في 8 يونيو 2014، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوزه في الانتخابات على منافسه الوحيد حمدين صباحي بنسبة 96.94% من الأصوات، وخلال تلك السنوات الست التي تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 بحصوله على 97.08% من أصوات الناخبين.

خلال فترة حكمه شهدت مصر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل السيسي بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعرض "الشروق" على حلقات، جوانب مختلفة من صور التغيير والتطوير التي شهدتها المجالات الخدمية والمرفقية المختلفة وثيقة الصلة بحياة المواطنين، لتحسين أوضاعهم المعيشية، مع التركيز على المشروعات الجديدة التي انتشرت في ربوع مصر كافة، لتضع حجر الأساس للتنمية المستدامة وفق خطة مصر- 2030.

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قبل ست سنوات، تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي مهامه رئيسا للجمهورية، وسط تطلعات باستعادة الدولة المصرية دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس بمشاركاته في المحافل الدولية، فكانت المحطة الأهم في ترأسه للاتحاد الأفريقي، لرابع مرة في تاريخ البلاد، فضًلا عن المشاركات في قمم دولية عدة أعادت لمصر قوتها ومكانتها مرة أخرى.

*رئاسة الاتحاد الأفريقي

منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام الماضي، وتسلمها قيادة القارة السمراء، عملت على النهوض بأفريقيا، وتحقيق العديد من النتائج المبهرة والقوية على المستويين الإقليمى والدولى، فتحرك السيسي على أكثر من صعيد، لخدمة مصالح شعوب أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبين الشعوب الأفريقية وبعضها البعض.

*رئاسة القمم والمؤتمرات الإقليمية

-مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية

وفي اليابان، ترأس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، الذي عقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الماضي، لبحث سبل التنمية والاستثمار في أفريقيا، بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

-القمة الاستثنائية للاتحاد

وفي النيجر، ترأس السيسي أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت بالعاصمة بنيامي، في يوليو الماضي، لإطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، بجانب المشاركة في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي نقلت لاحقا إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة.

-القمة الأفريقية الروسية

أما القمة الأفريقية الروسية، التي انطلقت بمدينة سوتشي الروسية، فقد انطلقت برئاسة مشتركة للسيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وشهدت القمة التي انعقدت على مدار يومين العديد من اللقاءات والمؤتمرات بين السيسي وبوتين ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد وعدد من المسؤولين.

-القمة العربية الأوروبية

أما القمة العربية الأوروبية الأولى، فقد تولى رئاستها السيسي، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عندما انعقدت في مدينة شرم الشيخ، في فبراير 2019، لتناول سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، والتعامل المشترك مع التحديات العالمية.

-القمة التشاورية بالسودان

وفي السودان، ترأس السيسي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للخرطوم، في 24 أبريل 2019، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية، لبحث آخر تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق، وتعزيز سبل التعامل مع مستجدات الساحة السودانية والمساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك.

-قمة الترويكا

ومن أجل القضية الليبية، ترأس السيسي، اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي، في 23 أبريل 2019، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

-قمة الاتحاد الأفريقي

ونظرا لتوليه رئاسة الاتحاد، فقد تولى الرئيس السيسى، رئاسة افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت في فبراير 2019، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لمناقشة القضايا والملفات المستجدة للقارة.

-لجنة الرؤساء الأفارقة

وعلى هامش اجتماعات الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي حضرها في 21 سبتمبر 2016، ترأس السيسي اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بالمناخ، لمناقشة نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية باريس حول تغير المناخ، بالإضافة إلى التحضير للدورة التالية للمؤتمر، التي انعقدت في المدينة المغربية مراكش خلال نوفمبر 2016.

-منتدى السلام والتنمية

ونظمت مصر الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في ديسمبر الماضي، سعيا من الرئيس السيسي لإقامة محفل دولي سنوي بأسوان لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية.

-المؤتمر الاقتصادي الأفريقي

وتحت عنوان "وظائف ريادة الأعمال وتنمية القدرات للشباب الأفريقي"، عقد السيسي المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، لدعم المهارات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الشباب الإفريقي في سوق العمل.

*مشاركة فعالة بالمحافل الدولية

-مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا

كانت مشاركة السيسي وإلقاءه كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن، خلال العام الماضي استثنائية، فللمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1963، تحدث رئيس دولة غير أوروبية فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي، الذي يهدف لتقريب وجهات نظر كبار القادة فى العالم، لتفادي نشوب حروب عالمية جديدة.

- منتدى الحزام والطريق بالصين

وبعد تسلمه دعوة من نظيره الصيني تشي جين بينج، شارك الرئيس السيسي في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين، في 24 أبريل 2019، لتبادل التعاون التجاري على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات دول العالم.

- قمة مجموعة العشرين في اليابان

وفي اليابان، شارك الرئيس السيسي في القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20، التي تضم أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، والتي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، في 28 يونيو الماضي، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمي.

- قمة الدول الصناعية السبع بفرنسا

وشارك الرئيس السيسي، في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى، بنسخته الثالثة والأربعين "G7"، المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتحديات المالية المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وخلالها، ألقى الرئيس السيسي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

-قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

وفي بريطانيا، تجمع قادة سياسيون بحضور الرئيس السيسى ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرون والمؤسسات المالية البريطانية، فى العاصمة لندن، لحضور أكبر حدث استثماري سنوي يقام خارج إفريقيا، لعقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل في القارة.

-قمم الأمم المتحدة

كان الرئيس السيسي حريصًا على الحضور في أكبر محفل دولي سياسي سنوي، فشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد بصورة سنوية في شهر سبتمبر، خلال ست نسخ متتالية، بدءًا من عام 2014 وحتى عام 2019.