سموحة: لا نحتاج صالح جمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لا يحتاج خدمات صالح جمعة لاعب الأهلي، ولم يتم تقديم طلب للتعاقد معه.

وقال عامر في تصريحات لقناة «TeN» إن هناك أكثر من لاعب متميز بالفريق في مركز صالح جمعة ولم يتم مخاطبة النادي الأهلي لضم اللاعب.

وأضاف:" بالنسبة لصلاح محسن فنحن في انتظار موقف مجلس إدارة الأهلي بشأن اللاعبين المعاريين، وفي حال إعلان الأهلي استعادة خدماته مرة أخرى فسنقوم بمخاطبة المسؤولين هناك من أجل تجديد إعارة اللاعب مع سموحة".

وأتم:" أتمنى بقاء صلاح محسن مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري واستمراره مع الفريق لموسم أخر نظرا لاحتياج الفريق له بجانب رغبة حمادة صدقي المدير الفني في بقاءه".