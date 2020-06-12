تمساح نيلى شارد يثير الذعر فى إسبانيا

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نشرت الشرطة القوات المحمولة علي القوارب بدعم الطائرات المسيرة فى مجري مائى شمال غرب إسبانيا فى ملاحقة لتمساح نيلى شارد أثار ذعر الأهالى.

ونقلت صحيفة الجارديان عن البيانات الرسمية لإدارات المدن مقاطعة كاستيا يالون إن التمساح يتواجد فى ملتقي نهرين دورا وبيسورغا عند مدينتى سامانكاس وتوردوسيلاس.

وقال الظابط فرانسيسكو سانشيز من شرطة سمانكاس إنه رأي التمساح ويقدر أنه يبلغ مترين طولا وكان قريب من سطح المياه مضيفا أن المشهد مثير للقشعريرة.

وتابع سانشيز إنه يرجح أن ثم شخص كان يربيه ورماه فى النهر عندما كبر حجمه.

ونشرت السلطات بجانب رجال الشرطة رجال هيئة التعامل مع الحيوانات البرية "سوبرانا".

وحذرت السلطات الأهالى من السباحة أو المشى قرب ضفة النهر لحين السيطرة علي الوضع.

وتتوجد تماسيح النيل فى نهر النيل وبمناطق أخري فى إفريقيا وتزن حتي 750 كيلوغرام وتقتل 200 شخص سنويا.