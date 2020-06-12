 استئناف الدراسات العليا بشكل جزئي في موريتانيا مطلع الشهر المقبل - بوابة الشروق
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استئناف الدراسات العليا بشكل جزئي في موريتانيا مطلع الشهر المقبل

وزارة التعليم العالي في موريتانيا
وزارة التعليم العالي في موريتانيا
نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 9:53 م
أعلنت وزارة التعليم العالي الموريتانية، استئناف الدراسة في المعاهد والمدارس التقنية ومناقشة رسائل الماستر والدكتوراه في كليات جامعة نواكشوط العصرية، ابتداء من الأول من شهر يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية عن بيان للوزارة اليوم الجمعة - تأكيدها أن الدراسة ستستأنف بالكليات الأخرى في الأول من شهر سبتمبر القادم.

وقالت الوزارة - إنها قررت إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي حسب هذه الجدولة "بعد عرض كل مؤسسة لظروف إمكانية إعادة فتحها حسب طاقتها ومدى جاهزيتها على تنفيذ للاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تحديد عدد الطلبة وموقع المؤسسة الجغرافي في المدينة".

وتسعى وزارة التعليم العالي الموريتانية، إلى الحد من الآثار الناجمة عن انقطاع العام الجامعي وتنفيذ تعليمات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي جائحة "كورونا".

وتستانف موريتانيا الدراسة يوم الأول من سبتمبر القادم على أن تختتم السنة الدراسية أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويبدأ العام الدراسي الجديد منتصف نوافمبر القادم.

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