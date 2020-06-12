نائب بـ«صحة البرلمان»يطالب بإنشاء مستشفيات ميدانية في المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

أكد النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، مطالبا بضرورة عمل تلك المستشفيات الميدانية في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، والتي تكدست بها المستشفيات الحكومية وغير قادرة على استقبال مصابين آخرين، وهذا أفضل بكثير من العزل المنزلي نظرا لمشاكله وسلبياته الكثيرة وخاصة في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية".

وأوضح الشيخ، في تصريحات لـ "الشروق"، أن إنشاء مستشفيات ميدانية يساعد على "كسر احتكار بعض المستشفيات الخاصة" التي تطلب أموال هائلة مقابل معالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا، نظرا لعدم توافر أماكن بالمستشفيات الحكومية، وستجعل المواطن ليس عرضة إلى ذلك الأمر.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه من الوارد أن تزداد أعداد الإصابة بفيروس كورونا عن 40 ألف حالة خلال الفترة المقبلة ولا يتم التراجع في الوقت الحالي كما ردد البعض أنه بوصول العدد إلى 40 ألف ستم التراجع، متمنيا استقرار الأمور وزيادة حالات الشفاء والتخلص من هذا الفيروس اللعين.