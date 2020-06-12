أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تلغي حفلاتها حتى نهاية العام جراء كورونا

أعلنت "أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية" الخميس أنها ستلغي جميع حفلاتها حتى نهاية العام، جراء جائحة كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت أوبرا مدينة نيويورك الأسبوع الماضي عدم استئناف عروضها حتى أواخر ديسمبر المقبل.

وعبرت "أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية"، وهي أقدم أوركسترا سيمفونية في الولايات المتحدة، عن أملها في استئناف حفلاتها الحية في 6 يناير المقبل.

وقال المدير التنفيذي للأوركسترا ديبورا بوردا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "هاجسنا الأول هو صحة وسلامة جمهورنا، وموسيقيينا، وموظفينا. لقد أصبح من الواضح للغاية أنه لم يعد في مقدور المجموعات الكبيرة من الناس أن تتجمع بأمان للفترة المتبقية من العام، جراء جائحة كوفيد-19".

وقالت الأوركسترا إنها تدرس حاليا خيارات لتنظيم حفلات تحضرها تجمعات أصغر عندما يكون ذلك ممكنا.

وكانت مدينة نيويورك، التي تشكل بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بدأت يوم الاثنين الماضي إعادة فتح اقتصادها تدريجيا يوم الاثنين الماضي.