 سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين إثر إنفجار بمسجد في كابول - بوابة الشروق
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سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين إثر إنفجار بمسجد في كابول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:11 م

أعلنت الحكومة الأفغانية، عن سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين، وقعوا إثر انفجار بمسجد في العاصمة ‎كابول، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء فرانس برس عربية في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.


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