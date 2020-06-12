سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين إثر إنفجار بمسجد في كابول

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أعلنت الحكومة الأفغانية، عن سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين، وقعوا إثر انفجار بمسجد في العاصمة كابول، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء فرانس برس عربية في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.