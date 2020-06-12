سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين إثر إنفجار بمسجد في كابول

أعلنت الحكومة الأفغانية، عن سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين، وقعوا إثر انفجار بمسجد في العاصمة ‎كابول، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء فرانس برس عربية في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

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