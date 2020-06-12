وزير الصحة الألماني يدعو للالتزام بالقواعد الصحية خلال المظاهرات

دعا مجددا وزير الصحة الألماني ينس شبان، المشاركين في المظاهرات التي ستقام في بعض المدن - وفق ما أعلن في نهاية هذا الأسبوع - إلى التزام قواعد السلامة الصحية التي فرضت على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.



وقال شبان، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في برلين إن من حق الجميع أن يتظاهر وأن يعلن رأيه وأن يحتشد فهذه حقوق أساسية، إلا أنه في الوقت ذاته لابد من النجاح في حفظ المسافات بين المتظاهرين وتقليل مخاطر العدوى.



وأضاف شبان قائلا: "هكذا يمكن للأمر أن يتم بصورة صحيحة إلى درجة ما".



وأكد قلقه من المخالفات في إشارة إلى مسيرات نظمت الأسبوع الماضي ظهرت صورها وهي تبين تكتلات بشرية مزدحمة.



وأعلنت عدة اتحادات عن تنظيم مظاهرات خلال نهاية الأسبوع الجاري في عدد من المدن الألمانية للتنديد بالعنصرية والاحتجاج على إجراءات مواجهة أزمة كورونا.