المرور : سيولة مرورية أعلى الطرق بالقاهرة الكبرى

شهدت أغلب شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية على غالبية المحاور والميادين الرئيسية.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات، مرورًا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر سادت حالة من الانتظام المروري، وظهرت كثافات مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، خاصة عند موقف عبود، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا حتى أول شبرا وميدان أحمد حلمي.

وشهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، سيولة مرورية، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورًا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت كثافات مرروية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، فيما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية ودفعت بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، إلا من بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.