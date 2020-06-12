استطلاع رأي: 57% من الأمريكيين يدعمون حركة حياة السود مهمة

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد، نشرت أمس الخميس، أن الدعم الذي تتلقاه حركة "حياة السود مهمه" في الولايات المتحدة أرتقع لأكثر من الضعف منذ 2016.

وأوضح الاستطلاع الذى أجراه موقع "ياهو نيوز" الإخباري بالتعاون مع شركة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي، أن 57% من الأمريكيين البالغين يدعمون حركة "حياة السود مهمة"، مقارنة بـ27% قالوا نفس الرأي في استطلاع مماثل أجري من 4 سنوات، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وقال 84% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع أنهم يؤيدون الحركة مما يمثل قفزة بـ30 نقطة عن استطلاع 2016. وارتفع تأييد المستقلين للحركة إلى 55% ، مقارنة بـ21% في الاستطلاع الذي أجري من أربع سنوات. وأعرب 27% فقط من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع الحالي عن دعمهم للحركة، لكن ذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 6 أضعاف الـ4% من الجمهوريين الذين عبروا عن تأييدهم عام 2016.

في المقابل، قال 33% من الأمريكيين أنهم لا يدعمون الحركة، ويشكل الديمقراطيين منهم 10% والمستقلين 32% بينما يستحوز الجمهوريون على الأغلبية حيث يمثلون 55% من الرافضين للحركة.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 9 و10 من الشهر الجاري على عينة قوامها 1570أمريكي، وبلغ هامش الخطأ 3.4%.

وجاء هذا التغير في دعم الحركة داخل المجتمع الأمريكي انعكاسا لموجة الاحتجاجات الغاضبة التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، خنقا على يد شرطي أبيض الشهر الماضي بمدية مينيابوليس بولاية مينيسوتا.