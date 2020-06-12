 لجنة بمجلس النواب الأمريكي تعقد جلسة استماع بشأن استئناف السفر الجوي - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2020 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تعقد جلسة استماع بشأن استئناف السفر الجوي

مجلس النواب الامريكي
مجلس النواب الامريكي
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 9:05 م
تعقد لجنة فرعية للأمن الداخلى معنية بالمواصلات فى مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع في 18 يونيو بشأن احتمالية استئناف السفر الجوي خلال جائحة كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقديم شهادات كل من الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي كيفين بورك، وسارة نيلسون رئيسة رابطة مضيفات الطيران وعمال الاتصالات الأمريكيين، ونيما سينج جولياني المسؤولة البارزة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وتوري إيمرسون بارنز المسؤولة البارزة في رابطة السفر الأمريكية، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك