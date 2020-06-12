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تونس تسمح بفتح قاعات السينما من جديد

تونس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 1:00 ص

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، أمس الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات السينما بدءا من 14 يونيو مع رفع الحجر الصحي بصفة كاملة بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة العلمية المتابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستشارة الناشطين في قطاع السينما.

وستلزم الوزارة القاعات باتباع بروتوكول صحي واجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة.

وفي المقابل لن تفتح المراكز السينمائية متعددة القاعات أبوابها إلا بدءا من منتصف تموز/يوليو.

وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات حيث لم تسجل المختبرات أي إصابات جديدة بالفيروس منذ أكثر من أسبوع بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الخميس.


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