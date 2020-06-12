بولسونارو يوطد قاعدته من الحلفاء في الكونجرس بمنصب وزاري جديد

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اتخذ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خطوة أخرى لتقوية قاعدته من الحلفاء في الكونجرس بإعادة وزارة الاتصالات إلى الحقائب الوزارية بالحكومة وترشيح النائب البرلماني فابيو فاريا المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لتوليها.

وفاريا هو عضو في مجموعة ذات نفوذ قوي من ساسة تيار الوسط الذي يعرف باسم "سينتراو"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "أو استادو دي ساو باولو" أن بولسونارو أعاد تشكيل الوزارة للتعامل مع العقبات في إدارته. وأوضح التقرير أن الرئيس، يريد من الوزير الجديد المساعدة في تحسين صورة الحكومة أكثر من العمل على سياسات قطاع البث.

وأخبر بولسونارو أمس الأول الأربعاء أنصاره خارج مقر إقامته أن الحكومة بحاجة إلى تقديم "معلومات أفضل".