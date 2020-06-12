رجال الإطفاء يكافحون حريقا في غواصة نووية فرنسية تخضع للإصلاح

كافح رجال الإطفاء الفرنسيون، حريقا شب في غواصة نووية بعد خروجها من الخدمة لإجراء إصلاحات بها في ميناء تولون البحري بجنوب فرنسا.



ولكن السلطات البحرية قالت إنه لا يوجد خطر إشعاع جراء الحريق أو الدخان الناتج.



وأشارت المنطقة البحرية للبحر المتوسط إلى إزالة الوقود النووي الخاص بالسفينة وكذلك أسلحتها قبل بدء إصلاحها.



وأخلت السلطات الغواصة بدون إصابات بعدما شب الحريق في الجزء الأمامي منها، بحسب سلطات المنطقة البحرية، وسريعا جرى إرسال التعزيزات من رجال الإطفاء البحريين إلى الموقع من مارسيل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا.