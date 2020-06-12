 رجال الإطفاء يكافحون حريقا في غواصة نووية فرنسية تخضع للإصلاح - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2020 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رجال الإطفاء يكافحون حريقا في غواصة نووية فرنسية تخضع للإصلاح

غواصة فرنسية نووية _ ارشيفية
غواصة فرنسية نووية _ ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:21 م
كافح رجال الإطفاء الفرنسيون، حريقا شب في غواصة نووية بعد خروجها من الخدمة لإجراء إصلاحات بها في ميناء تولون البحري بجنوب فرنسا.

ولكن السلطات البحرية قالت إنه لا يوجد خطر إشعاع جراء الحريق أو الدخان الناتج.

وأشارت المنطقة البحرية للبحر المتوسط إلى إزالة الوقود النووي الخاص بالسفينة وكذلك أسلحتها قبل بدء إصلاحها.

وأخلت السلطات الغواصة بدون إصابات بعدما شب الحريق في الجزء الأمامي منها، بحسب سلطات المنطقة البحرية، وسريعا جرى إرسال التعزيزات من رجال الإطفاء البحريين إلى الموقع من مارسيل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك