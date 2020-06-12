 3 شركات طيران تتخذ إجراءات قانونية ضد قواعد الحجر الصحي البريطانية لكورونا - بوابة الشروق
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3 شركات طيران تتخذ إجراءات قانونية ضد قواعد الحجر الصحي البريطانية لكورونا

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 5:22 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 5:22 م

اتخذت 3 شركات طيران كبرى اليوم الجمعة إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة البريطانية بشأن ضرورة أن يفرض جميع ركاب الرحلات الدولية الذين يصلون البلاد عزل ذاتي على أنفسهم لمدة 14 يوما، في إطار جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت شركات بريتش إيروايز وريان إير وإيزي جيت بإجراء مراجعة قانونية عاجلة لقانون الحجر الصحي الذي ينطوي على "أثار مدمرة على صناعة السياحة البريطانية والاقتصاد بشكل أوسع ويدمر آلاف الوظائف".

وذكرت الشركات في بيان مشترك أن "شركات الطيران لم تطلع بعد على أي دليل بشأن كيفية أو موعد تنفيذ /الجسور الجوية/ المقترحة بين بريطانيا ودول أخرى".

وسوف تتيح "الجسور الجوية" إعفاءات من أجل السماح للسائحين البريطانيين بالعودة من دول مثل اسبانيا والبرتغال واليونان، دون الحاجة للعزل الذاتي.

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