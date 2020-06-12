 الحكومة الألمانية توافق على زيادة ضرائب المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية توافق على زيادة ضرائب المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:49 ص

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الجمعة على زيادة الضرائب على المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات اعتبارا من عام 2021.

ومهد مجلس الوزراء لإجراء تعديل قانوني على حماية المناخ لحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة. ولن تتأثر السيارات المسجلة بالفعل بهذه التعديلات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تفرض ضرائب إضافية بالفعل على السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية لكل كيلومتر عن 96 جراما.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستزداد قيمة الضرائب إذا تخطت انبعاثاتها 115 جراما عن كل كيلومتر، هو ما سيؤثر على السيارات الرياضية والكبيرة على وجه الخصوص.

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