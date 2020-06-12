مجموعة أعمال تصف زيادة أسعار الكهرباء في المكسيك بأنه غير قانوني

قال مجلس تنسيق الأعمال في المكسيك "سي سي إي"، وهو واحد من أكبر مجموعات الأعمال في البلاد، أمس الخميس إن زيادة شركة الكهرباء الحكومية "سي إف إي" أسعار نقل الطاقة، بما يتراوح بين 500 بالمئة إلى 900 بالمئة، غير قانوني وغير مقبول.

ورفعت الحكومة أول أمس الأربعاء أسعار نقل الطاقة من محطات الكهرباء القديمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "سي سي إي" أنه سيكون من الصعب على كثير من الأنشطة الإنتاجية في البلاد مواصلة العمل في ظل هذه الزيادة.

وقال إن الزيادة تتعارض مع قانون الكهرباء الصناعية.

وأوضح المجلس أن الهيئة الرقابية "سي آر إي" وافقت على القرار من دون شفافية، ولم يتم استشارة أي جهة سوى شركة "سي إف إي" للكهرباء، بينما لم يتم نشر مضمون القرار.

وقال المجلس إن مستوى التمييز ضد شركات القطاع الخاص ينال من سيادة القانون.

وعبرت الشركات التي يمثلها مجلس تنسيق الأعمال الإجراء، مشيرة إلى أنه يزيد من المخاطر على الاقتصاد الوطني والحوار البناء بين الحكومة والقطاع الخاص.