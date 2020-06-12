قال الدكتور محمد أبو ستيت، مدير عام التكليفات بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أنفقت ما يزيد عن ستة مليارات جنيه في إحلال وتجديد وصيانة وترميم وفرش المساجد، إضافة إلى إنفاق ما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه، كمساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ«الفضائية المصرية»، مساء الجمعة، أنه في مجال الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف، تم افتتاح 303 مدارس علمية، و32 مركزًا للثقافة الإسلامية، و15 ألف فصل محو أمية في المساجد بالمحافظات كافة، فضلًا عن عقد 12 ألفًا و960 ملتقى فكريًا، وتسيير 3160 قافلة دعوية للمناطق النائية والحدودية، وذلك خلال الستة أعوام الماضية من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الست الماضية، تم افتتاح 1200 مدرسة قرآنية، و69 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف خلال الفترة السابقة أصدرت 70 مؤلفًا في القضايا العصرية وقضايا الساعة؛ كان آخرها كتاب «فقه النوازل.. كورونا المستجد»، إضافة إلى ترجمة 90 مؤلفًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

وتابع أن وزارة الأوقاف أصدرت 19 مؤلفًا ضمن سلسلة رؤية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكاديمية تدريب؛ هي الأولى من نوعها لتدريب الأئمة والواعظات في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أنه تم تنفيذ 33 برنامجًا تأهيليًا لإعداد الأئمة والواعظات منذ افتتاح أكاديمية التدريب حتى الآن، ذاكرًا أنه تم تدريب أكثر من 11 ألفًا و500 إمام على معالجة الأمور العصرية المرتبطة بالقضايا الحياتية.

ولفت مدير عام التكليفات بوزارة الأوقاف، إلى أنه تم توفير أكثر من 280 منحة ماجستير على نفقة وزارة الأوقاف.



