مرصد: زيادة الاحتجاجات في فنزويلا 50% في مايو في خضم نقص الوقود

أحصى المرصد الفنزويلي للصراع الاجتماعي في تقرير له 1075 احتجاجا خلال شهر مايو، وهو الأعلى خلال عام 2020.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال المرصد، وهو منظمة غير حكومية، إن الاحتجاجات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 30 بالمئة، لكن الاحتجاجات في مايو كانت الأعلى هذا العام، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي، وحالة الطورائ المفروضة من جانب الحكومة.

وكشف المرصد أن 997 مظاهرة كانت بدافع تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية.

واحتج المواطنون على نقص البنزين، والانتظار لمدة طويلة، والرقابة التقديرية للقوات المسلحة في محطات التزود بالوقود.

وقال المرصد إن غالبية الاحتجاجات جرت في العاصمة كاراكاس بعدد (124) احتجاجا وولايات تاشيرا (158) وتروزيلو (133) وميراندا (105) وفالكون (74) وباريناس بعدد 70 احتجاجا.