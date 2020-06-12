الرئيس المكسيكي: ينبغي أن يستعيد المكسيكيون حريتهم برغم كورونا

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على الرغم من تفاقم جائحة كورونا في المكسيك أبدى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قناعته بضرورة استعادة الشعب حياته العادية وحرياته في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس اليوم الجمعة: علينا الآن أن نستعد ذهنيا للخروج من وضع كورونا واستعادة حريتنا وتولي مسؤولياتنا تجاه ذلك".

بهذا تتعارض تصريحات الرئيس مباشرة مع نصائح خبراء الصحة في بلاده المكسيك.

وقال أمين عام الدولة بوزارة الصحة المكسيكية هوجو لوبيز-جاستيل في رسالة مسجلة بالفيديو: "إن وباء كوفيد 19 لم يتم تجاوز خطره بعد، ومن ثم لا ينبغي ولا يمكن أن ننطلق إلى الشوارع الآن".

ووفقا للإحصاءات الرسمية أصابت العدوى بفيروس كورونا المستجد حوالي 134 ألف شخص في المكسيك، وتوفي حوالي 16 ألف آخرين.

وما تزال معدلات الإصابة بالعدوى تتزايد يوما بعد يوم بصورة قوية.

وضربت أزمة كورونا الاقتصاد المكسيكي أيضا بشدة، حيث فقد أكثر من مليون شخص حتى الآن وظائفهم كما تراجع الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي بنسبة 30%.

ويعاني العاملون بالقطاع غير الرسمي بصفة خاصة من توقف أنشطتهم.