التحفظ على 1410 كمامة مجهولة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 1410 قطعة "كمامة" تم ضبطها داخل محل "بدون ترخيص"، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المحل على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتكار سلع طبية، وإخفائها لرفع أسعارها في الأسواق.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات حول قيام مالك محل مستلزمات طبية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من الكمامات، قام بتخزينها وحجبها عن الأسواق.



وبمداهمة المحل، وضبط مالكه، وتفتيشه، عثر بداخله على المضبوطات، فتم تحرير محضر جنح بالواقعة، وتباشر النيابة العامة للتحقيق.