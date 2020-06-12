 ماكرون يدعو تويتر للانتقال إلى فرنسا - بوابة الشروق
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ماكرون يدعو تويتر للانتقال إلى فرنسا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:49 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه في أعقاب الخلاف بين شركة تويتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لمساعده، اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي، مع المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة جاك دروسي، ليؤكد له من جديد دعمه لتويتر.

وقالت بلومبرج إن ماكرون مازح دورسي، بأنه سيكون مرحبا بتويتر، للانتقال إلى فرنسا. وتتخذ الشركة من سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها.

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق. وكان أول من تحدث عن الدعوة صحيفة لو كانار أنشينيه الفرنسية الأسبوعية.

وكان ترامب قد استشاط غضبا بعدما اتخذت تويتر خطوة غير عادية في أواخر مايو، بإضافة ملصق بتقصي حقائق على تغريدتين للرئيس فيما يتعلق بالاقتراع عبر البريد، وهو عكس استراتيجية سنوات طويلة من التزام الهدوء، بعدما قدم معلومات كاذبة ومشكوك فيها على خدماته للتواصل الاجتماعي.

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