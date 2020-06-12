الدنمارك تسمح لرعايا دول مجاورة بالإقامة في كوبنهاجن

قال وزير العدل الدنماركي نيك هوكروب إن بلاده تعتزم السماح للسياح من الدول المجاورة وهي ألمانيا والنرويج وأيسلندا بالبقاء في فنادق بالعاصمة كوبنهاجن عندما يعاد فتح الحدود يوم الاثنين المقبل.

وقال هوكروب اليوم الجمعة إن الزوار من الدول الثلاث يتعين عليهم أن يظهروا وجود حجز لهم لمدة لا تقل عن ست ليال.

وكان شرط حجز الفندق أحد التدابير التي أعلنت عنها الحكومة نهاية أيار/ مايو، عندما قالت إنها ستسمح للسياح من الدول الثلاث بدخول البلاد اعتبارا من يوم 15 حزيران/ يونيو. وكانت كوبنهاجن وبلدية فريدركسبرج المجاورة غير متضمنتين في البداية، جراء حالات الإصابة الكبيرة بفيروس كورونا.

وقال هوكروب للصحفيين إن "الظروف في الوقت الذي اتخذنا فيه القرار كانت مثل تلك التي تمنينا أن نتحرك فيها بعناية".

وكان القرار بعدم السماح للسياح بالبقاء في كوبنهاجن موضع انتقاد من جانب المعارضة وصناعة السياحة.

وأغلقت الدنمارك حدودها في منتصف مارس، في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها بدأت في التخفيف منها تدريجيا.