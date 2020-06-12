ننشر كيفية استخدام الخدمات المجانية لمتابعة طعون وجلسات محكمة النقض إلكترونيا

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تستعرض «الشروق» الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها محكمة النقض عبر موقعها الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بإتاحة رول الجلسات والاستعلام عن الطعون سواء المدنية أو الجنائية، للواطنين مجانا، فى إطار خطة تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي.

أولا:

الدخول على موقع المحكمة عبر الرابط التالي:

https://www.cc.gov.eg

ثانيا:

اضغط على "الخدمات الإلكترونية:" أعلى الموقع جهة اليسار، وسيظهر خيارين: "خدمات الطعون المدنية، وخدمات الطعون الجنائية"، اضغط على ما تريد الذهاب إليه تحديدا.

ثالثا:

سيظهر أمامك 3 خدمات يقدمها الموقع بشكل مجاني ومتاح للجميع، وهي «جدول الجلسات، واستعلام برقم الطعن، واستعلام بالرقم الكلي».

- جدول الجلسات: قسم مخصص يتيح بيانات جلسات الأسبوع القادم أمام الدوائر المختلفة، وحال الضغط على أسم الدائرة سيظهر الطعون التي ستنظرها، كما يمكنك الضغط على رقم الطعن وسيظهر تفاصيله سواء الرقم الكلي أو الجزئي أو حالة الطعن.

- استعلام برقم الطعن: خدمة تتيح الاستعلام عن الطعون وموقفها الحالي ونص القرار/الحكم، وذلك عن طريق وضع الرقم والسنة القضائية، وسيظهر لك كافة التفاصيل دون تفاصيل الطاعن والمطعون ضده؛ حفاظا على الخصوصية.

- استعلام بالرقم الكلي: خدمة تتيح الاستعلام عن الطعون، فحال ما إذا كنت لا تتذكر رقم الطعن يمكنك البحث عنه بالرقم الكلي وسيظهر لك كافة تفاصيله

يذكر أن محكمة النقض كانت قد أعلنت إطلاق الخدمة الأولى من نوعها فى تاريخ المحكمة، منذ أيام، فى إطار خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي أبريل الماضي.

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