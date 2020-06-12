 «أسباب رفع البلاء» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. وإقامة الصلاة بمسجد الحسين بعدد محدود من المصلين - بوابة الشروق
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«أسباب رفع البلاء» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. وإقامة الصلاة بمسجد الحسين بعدد محدود من المصلين

مسجد الحسين
مسجد الحسين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:10 ص

تقام صلاة الجمعة، بعدد محدود من المصلين، من مسجد الإمام الحسين، وموضوع الخطبة (أسباب رفع البلاء)، ويجرى نقلها تليفزيونيا وإذاعيا.

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