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تقام صلاة الجمعة، بعدد محدود من المصلين، من مسجد الإمام الحسين، وموضوع الخطبة (أسباب رفع البلاء)، ويجرى نقلها تليفزيونيا وإذاعيا.