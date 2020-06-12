دراسة: الكثير من الإيطاليين لا يعتزمون السفر لقضاء عطلة صيفية هذا العام

أظهرت دراسة أجراها معهد "ديموسكوبيكا" الإيطالي للأبحاث على عينة تشمل نحو 1500 مواطن إيطالي بأن نصف هؤلاء يخططون لقضاء عطلة صيفية في غضون الأشهر المقبلة.

وذكر واحد من بين كل ستة أشخاص أنه لا يملك ما يكفي من المال لقضاء عطلة صيفية.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية، فإن شخصا من بين كل أربعة أعرب عن قلقه من السفر لقضاء عطلة في الخارج في ظل تسارع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في مناطق أخرى من العالم.

ويعد قطاع السياحة أحد روافد الدخل الرئيسية لإيطاليا، ويشكل حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتأمل إيطاليا في أن يبدأ المسافرون من الخارج بالتدفق إلى شواطئها ومدنها مرة أخرى.

لكن العديد من الإيطاليين - وخاصة أولئك الذين لا يعملون أو يعملون لحسابهم الخاص - ذكروا بأن أزمة جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على نفقاتهم الشخصية، وبالتالي فمن غير المرجح قضاء عطلة هذا الصيف.

ولا تزال مسألة قدوم السياح من خارج إيطاليا بعيدة المنال إلى حد كبير، على الرغم من إعادة فتح المطاعم والفنادق والمحلات التجارية والشواطئ في البلاد.

وقد سجلت إيطاليا حتى الآن أكثر من 34000 حالة وفاة، ونحو 236000 حالة إصابة بفيروس كورونا