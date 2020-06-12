اتحاد كرة القدم الأمريكي يخصص ربع مليار دولار لمحاربة العنصرية

أعلن اتحاد كرة القدم الأمريكي، أمس الخميس، تخصيص 250 مليون دولار على مدار الـ10 سنوات القادمة لـ"محاربة منهج العنصرية ودعما للقتال ضد الظلم االتاريخي والسائد الذي يواجهه الأمريكيين من أصل أفريقي".

وجاء القرار باستثمار ربع مليار دولار بعد اعتذار مفوض الاتحاد روجر جودل الأسبوع الماضي، عن عدم السماح للاعبين بالاحتجاج ضد وحشية الشرطة في الماضي، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وقال جودل:" نعترف نحن الرابطة الوطنية لكرة القدم، بأننا كنا مخطئين في عدم الاستماع للاعبي اتحاد كرة القدم ونشجع الجميع على التحدث والتظاهر السلمي". وأضاف:"الرابطة الوطنية لكرة القدم تؤمن أن حياة السود مهمة".

وجاء هذا الإعلان في خضم موجة الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة الآن منددة بالعنصرية ووحشية الشرطة على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي علي يد شرطي أبيض بولاية مينيابوليس.